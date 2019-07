இறுதிப்போட்டி குறித்து சேவாக், மைக்கெல் வான் இடையே லடாய்

2019 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி தொடர்பாக அதிரடி வீரர் வீரேந்திர சேவாக் மற்றும் இங்கிலாந்து முன்னாள் கேப்டன் மைக்கெல் வான் இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே பல சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி வரும் இந்த போட்டி குறித்து சேவாக் கூறுகையில்,

ஏற்கனவே இருந்து போக நியூஸிலாந்து அணிக்கு இந்திய ரசிகர்கள் இன்று முதல் அதிகரித்துள்ளனர். இதற்கெல்லாம் அந்த அணியின் கேப்டன் கேன் வில்லியம்ஸன் தான் முக்கிய காரணம். இத்தனை இக்கட்டான தருணத்திலும் அவரது புன்னகையும், அமைதியும் பிரமிப்பாக உள்ளது. இந்தப் போட்டியில் தோல்வி என்பதே இல்லை என்று கேன் வில்லியம்ஸனின் புகைப்படத்துடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

New Zealand had many fans in India and today they have won many more, by their calmness and spirit.

Kane Williamson , smiling after the tie. Beautiful to see #CWC19Final pic.twitter.com/tW9cecqAGh