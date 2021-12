சொந்த கிராமத்தில் கிரிக்கெட் மைதானம்: நடராஜன்

தனது சொந்த கிராமத்தில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய கிரிக்கெட் மைதானத்தை உருவாக்கி வருவதாக தமிழக வீரர் நடராஜன் அறிவித்துள்ளார்.

இதுபற்றி ட்விட்டர் பக்கத்தில் நடராஜன் பதிவிட்டுள்ளது:

"எனது கிராமத்தில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய கிரிக்கெட் மைதானத்தை உருவாக்கி வருகிறேன். அதற்கு நடராஜன் கிரிக்கெட் மைதானம் (என்சிஜி) எனப் பெயரிடப்படவுள்ளது. கடந்த டிசம்பரில் முதன்முறையாக இந்திய அணிக்காகக் களமிறங்கினேன். இந்த டிசம்பரில் கிரிக்கெட் மைதானத்தை உருவாக்கி வருகிறேன். கனவுகள் நிஜமாகும். கடவுளுக்கு நன்றி."

இதையும் படிக்க | ஒருநாள் கேப்டன் பதவி பறிப்பு; விராட் கோலியிடம் தேர்வுக்குழுவினர் சொன்ன காரணம் என்ன?

Happy to Announce that am setting up a new cricket ground with all the facilities in my village, Will be named as NATARAJAN CRICKET GROUND(NCG)

#DreamsDoComeTrueLast year December I Made my debut for India, This year (December) am setting up a cricket ground #ThankGod pic.twitter.com/OdCO7AeEsZ