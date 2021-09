வரலாற்றில் இன்று: யுவ்ராஜ் சிங் விளாசிய 6 சிக்ஸர்கள்! (விடியோ)

14 வருடங்களுக்கு முன்பு இதே நாளில் முதல் டி20 உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் யுவ்ராஜ் சிங் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்களை விளாசி சாதனை படைத்தார்.

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 2007-இல் இதேநாளில் இந்தியா, இங்கிலாந்து அணிகள் மோதின. இதில் டாஸ் வென்ற அப்போதைய இந்திய கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தார். ராபின் உத்தப்பா ஆட்டமிழந்தவுடன் களமிறங்கிய யுவ்ராஜ் சிங் தொடக்கம் முதலே அதிரடி காட்டினார்.

18-வது ஓவரின் முடிவில் ஆண்ட்ரூ பிளின்டாப்புக்கும் யுவ்ராஜ் சிங்குக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில் ஸ்டுவர்ட் பிராட் 19-வது ஓவரை வீசினார்.

பிராட் வீசிய அந்த ஓவரின் அனைத்துப் பந்துகளும் மைதானத்தின் நாலாப்புறமும் சிக்ஸர்களாகப் பறந்தன. இதன் மூலம் டி20 கிரிக்கெட்டிலும், டி20 உலகக் கோப்பையிலும் ஒரே ஓவரில் 6 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்ட முதல் வீரர் என்ற சாதனையை யுவ்ராஜ் சிங் படைத்தார்.

Look out in the crowd!



On this day in 2007, @YUVSTRONG12 made #T20WorldCup history, belting six sixes in an over pic.twitter.com/Bgo9FxFBq6