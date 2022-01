செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆன தமிழகத்தின் 14 வயது பரத் சுப்ரமணியம்

Congratulations Bharath Subramaniyam : 73rd Grandmaster of India

All India Chess Federation congratulate Bharath for the achievement. @Bharatchess64 @DrSK_AICF @Media_SAI @ianuragthakur @chesscom_in @ChessbaseIndia

Photo : Amruta Mokal & ChessBase India pic.twitter.com/D5SiB2ZlIL