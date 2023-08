இது மிக மிக சாதாரணமான இந்திய அணி: கடுமையாக விமர்சித்த முன்னாள் இந்திய வீரர்!

இந்திய டி20 அணி மிக மிக சாதாரண அணியாக இருப்பதாகவும், அவர்கள் கற்பனை உலகில் வாழ்வதாகவும் இந்திய அணியின் முன்னாள் வேகப் பந்துவீச்சாளர் வெங்கடேஷ் பிரசாத் இந்திய அணியை கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான டி20 தொடரை இந்திய அணி 2-3 என்ற கணக்கில் இழந்ததையடுத்து அவர் இவ்வாறு கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ட்விட்டரில் பதிவு ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

India has been a very very ordinary limited overs side for sometime now. They have been humbled by a West Indies side that failed to qualify for the T20 WC few months back. We had also lost to Ban in the ODI series. Hope they introspect instead of making silly statements #IndvWI