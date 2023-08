அல்காரஸின் விடாமுயற்சி எனக்கு நடாலை நினைவுப்படுத்தியது: ஜோகோவிச்

சின்சினாட்சி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ஆடவா் இறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பா் 1 வீரா் காா்லோஸ் அல்காரஸும், 23 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் ஜோகோவிச்சும் மோதினர்.

3 மணி நேரம் 49 நிமிடங்கள் நடந்த ஆட்டத்தில் இறுதிச் சுற்றில் முதல் செட்டை 5-7 என ஜோகோவிச் இழந்தாலும் இரண்டாவது மூன்றாவது செட் முறையே 7-6(7), 7-6(4) என கைப்பற்றினார். விம்பிள்டனில் விட்டதை இங்கு சாதித்து காட்டினார் ஜோகோவிச்.

இதையும் படிக்க: நான் செய்தது குறித்து எந்தக் கவலையுமில்லை: ரன் அவுட் சர்ச்சை குறித்து ஹர்மன்ப்ரீத்!

இது ஜோகோவிச்சின் 3வது சின்சினாட்சி ஓபன் சாம்பியன் பட்டம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2012இல் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் போட்டியில் ரபேல் நடாலிடம் 5 மணி நேரம் 53 நிமிடங்கள் விளையாடியது போலிருந்ததாக கூறினார்.

இதையும் படிக்க: ஆசியக் கோப்பை இந்திய அணி அறிவிப்பு: திலக் வர்மாவுக்கு வாய்ப்பு

இந்த வெற்றிக்குப் பிறகு ஜோகோவிச், “எனது வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி போட்டிகள் அதிகம் விளையாடவில்லை. இதை நான் 2012இல் ரஃபேல் நடாலுடன் ஆடியதை ஒப்பிடுவேன். இந்த 3 செட்டுகளும் கிட்டதட்ட 4 மணி நேரம் விளையாடினோம். 20 வயதில் அல்காரஸ் அழுத்ததினை சிறப்பாக கையாண்டார். நான் நடாலினை எதிர்கொண்டது போல இருந்தது அலகாரஸ் விளையாடியதும்” எனக் கூறினார்.

"Boy, you never give up" @DjokerNole knows a thing or two about facing 'never-say-die' Spaniards...@carlosalcaraz | @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/7sYEnAJKue