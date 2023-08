நியூசிலாந்து டி20 தொடர்: ஜோஷ் டங் விலகல்; அணியில் சேர்க்கப்பட்ட பிரபல ஆல்ரவுண்டர்!

இங்கிலாந்து வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜோஷ் டங் காயம் காரணமாக நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.

நியூசிலாந்து அணி இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 4 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டி20 தொடர் வருகிற ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ளது.

இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக விலகியுள்ள ஜோஷ் டங்குக்குப் பதிலாக இங்கிலாந்து அணியில் அந்த அணியின் ஆல்ரவுண்டர் கிறிஸ் ஜோர்டன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

