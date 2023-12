டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகல்: அவருக்கு பதில் யார் தெரியுமா?

இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப் பயணம் செய்து 3 டி20, 3ஒருநாள், 2 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட இருக்கிறது.

இதில் சூர்யகுமார் தலைமையில் டி20 தொடரில் 1-1 என சமநிலையில் முடிந்தது. தற்போது கே.எல்.ராகுல் தலைமையில் 1-0 என ஒருநாள் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

அடுத்து ரோஹித் சர்மா தலைமையில் டெஸ்ட் போட்டி டிச.26ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியிலிருந்து இஷான் கிஷன் தன்னை விடுவிக்கும்படி பிசிசிஐ-யிடம் வைத்த கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

