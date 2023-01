தமிழ்நாடு முதல் இன்னிங்ஸில் 324 ரன்கள்: ஜடேஜா எத்தனை விக்கெட்டுகள் எடுத்தார்?

By DIN | Published On : 25th January 2023 03:01 PM | Last Updated : 25th January 2023 03:01 PM | அ+அ அ- |