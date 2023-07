ரிஷப் பந்த்தினை போல ஒற்றைக் கையால் சிக்ஸர் அடித்த இஷான் கிஷன்: வைரல் விடியோ! 

இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி குயின்ஸ்பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 438 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அடுத்து ஆடிய மே.இ.தீ.அணி 255 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் அதிரடியாக ஆடிய இந்திய அணி 24 ஓவர்களுக்கு 181/2 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது. அடுத்து ஆடிய மே.இ.தீ.அணி 4ஆம் நாள் முடிவில் 76/2 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. மே.இ.தீ.அணி வெற்றி பெற 289 ரன்கள் தேவைப்படுகிறது.

Ishan Kishan thanked Rishabh Pant for helping in bat positions before going to WI Tests.



Both were openers for India U-19 in 2016 WC with Ishan leading the team and today he had "RP 17" written in his bat.



A beautiful story in Indian cricket. pic.twitter.com/5gxB6mVjHY