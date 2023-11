‘உங்கள் அன்பில் திணறுகிறேன்’: மேக்ஸ்வெல்

உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்டின் 39-ஆவது ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) வென்றது. இதன் மூலம், அரையிறுதிக்கும் தகுதிபெற்றது.

இந்த ஆட்டத்தில் 91 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாற்றமான நிலையில் இருந்த ஆஸ்திரேலியாவை, கிளென் மேக்ஸ்வெல் தனது அதிரடி இரட்டைச் சதத்தால் வெற்றிப் பாதைக்குத் திருப்பினார். நடப்பு உலகக் கோப்பை போட்டியில் இரட்டைச் சதம் விளாசிய முதல் வீரர் ஆனார் மேக்ஸ்வெல். ஆட்டத்தின்போது வலது காலில் தசைப்பிடிப்பால் பாதிக்கப்பட்டார். ஆனாலும், வலியுடன் போராடி விக்கெட்டையும் இழக்காமல் நிலைத்து நின்றார்.

ஒரு கட்டத்தில் விக்கெட்டுகளிடையே ஓடி ரன்கள் எடுக்க முடியாத நிலைக்கு சென்ற மேக்ஸ்வெல், ஸ்டிரைக்கிங் எண்டில் இருந்தபடி பவுண்டரி, சிக்ஸர்களாக விளாசத் தொடங்கி வெற்றி தேடித் தந்தார். முக்கியமாக, ஆஸி. வெல்ல வாய்ப்பே இல்லாத நிலையிலிருந்து யாரும் எதிர்பார்க்காத வெற்றியை தனி ஒரு வீரராக பெற்றுத்தந்தார். இந்த ஆட்டத்தைக் கண்ட ரசிகர்கள், போட்டி முடிந்ததும் மேக்ஸ்வெல்லை பாராட்டினர். சச்சின் டெண்டுல்கர், ‘என் வாழ்வில் நான் பார்த்த சிறந்த ஒருநாள் போட்டி இதுதான்’ எனக் கூறியுள்ளார்.

A wonderful knock by @IZadran18 to put Afghanistan in a good position. They started well in the 2nd half and played good cricket for 70 overs but the last 25 overs from @Gmaxi_32 was more than enough to change their fortune.



