ஐபிஎல்: மும்பை அணிக்கு திரும்பினார் ஹாா்திக் பாண்டியா

இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக் 2024ஆம் ஆண்டுக்கான கிரிக்கெட் தொடருரில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கே ஹார்திக் பாண்டிய திரும்பியிருக்கிறார். இதனை அவரே தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அறிவித்திருக்கிறார்.

ஹார்திக் பாண்டியாவின் ஐபிஎல் ஏல மதிப்பு ரூ.15 கோடி. இவரை குஜராத் டைட்டன்ஸ் வைத்திருக்கும் நிலையில், ஹார்திக் பாண்டியா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு திரும்பும் நிலையில், அவர் இந்தத் தொகையுடன் பணப்பரிமாற்ற கட்டணத்தையும் செலுத்த நேரிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

This brings back so many wonderful memories. Mumbai. Wankhede. Paltan. Feels good to be back. #OneFamily @mipaltan pic.twitter.com/o4zTC5EPAC