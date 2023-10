அதிக சிக்ஸர்கள் குறித்து கிறிஸ் கெயில் மகிழ்ச்சியடைவார்: ரோஹித் சர்மா

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ள ரோஹித் சர்மா, அவரது இந்தப் பயணத்தில் கிறிஸ் கெயிலிடம் இருந்து ஊக்கம் பெற்றதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா -ஆப்கானிஸ்தான் இடையிலான போட்டி நேற்று (அக்டோபர் 11) தில்லியில் உள்ள பெரோஷா கோட்லா மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் ரோஹித் சர்மா 81 பந்துகளில் 131 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இந்தப் போட்டியில் 5 சிக்ஸர்களை விளாசிய ரோஹித் சர்மா, சர்வதேசப் போட்டிகளில் அதிக சிக்ஸர்கள் (556 சிக்ஸர்கள்) அடித்த வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார். முன்னதாக, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் வீரர் கிறிஸ் கெயில் அந்த சாதனையை தன்வசம் வைத்திருந்தார். ரோஹித் சர்மா இந்த சாதனையை அவரது 453-வது சர்வதேசப் போட்டியில் சாத்தியமாக்கியுள்ளார். கிறில் கெயிலை ஒப்பிடுகையில் 30 ஆட்டங்களுக்கு முன்னதாகவே இந்த சாதனையை ரோஹித் சர்மா படைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ள ரோஹித் சர்மா, அவரது இந்தப் பயணத்தில் கிறிஸ் கெயிலிடம் இருந்து ஊக்கம் பெற்றதாக தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

