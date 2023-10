100வது போட்டியில் ரஷித் கான்! 

உலகக் கோப்பையின் லீக் போட்டியின் 30வது போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் - இலங்கை அணிகள் மோதுகின்றன. டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி பந்து வீச்சினை தேர்வு செய்துள்ளது.

புள்ளிப்பட்டியலில் 5,7வது இடத்தில் முறையே இருக்கும் இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் மோதுவதால் இந்தப் போட்டி முக்கியமானதாக இருக்கிறது.

ஒருநாள் போட்டிகளில் ரஷித் கான் 100வது போட்டியாக இந்தப் போட்டியில் களமிறங்கியுள்ளார். ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த 25 வயதான ரஷித் கான் உலகின் தலைசிறந்த சுழல் பந்து வீச்ச்சாளராக அறியப்படுகிறார். 94 இன்னிங்ஸில் 178 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

5 விக்கெட்டுகளை 4 முறையும் சிறந்த பௌலிங் சாதனையாக 7/18 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளார். எக்கானமி 4.25இல் பந்து வீசக்கூடியவர்.

AfghanAtalan celebrate @rashidkhan_19 100th ODI by awarding him a special shield from @Trotty, a cap from @MohammadNabi007, and a playing shirt with the number 100 from bowling coach @HamidHassanHH.



