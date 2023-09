இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் தேவை; விளம்பரம் வெளியிட்ட நெதர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம்!

வலைப்பயிற்சியில் பந்துவீச இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் தேவை என சமூக ஊடகத்தில் நெதர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் விளம்பரம் செய்துள்ளது.

உலகக் கோப்பை தொடர் வருகிற அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ளது. உலகக் கோப்பை தொடரில் கலந்துகொள்ளும் நெதர்லாந்து அணி ஆகஸ்ட் இறுதியில் இந்தியாவுக்கு வந்தடைந்தது. உலகக் கோப்பை தொடருக்காக நெதர்லாந்து அணி வீரர்கள் முன்னதாகவே இந்தியாவுக்கு வந்து பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், வலைப்பயிற்சியில் பந்துவீச இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் தேவை என சமூக ஊடகத்தில் நெதர்லாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் சார்பில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

If you can bowl and want to be a part of the team's ICC Men's ODI World Cup 2023 preparations, then head over to the link below and upload your videohttps://t.co/cQYjcW7bQq pic.twitter.com/S4TX8ra7pN