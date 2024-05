12 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து டி20யில் மோசமான சாதனை படைத்த மங்கோலியா!

JAPAN WIN 🎌



日本が205ラン差で勝利!

午後の開始時刻が、13:15に変更となりました。



Sabo with the bat, Kaz with the ball 👏

Afternoon game start time has been changed to 13:15.



🇯🇵 https://t.co/r2hV1kmYsz

🇬🇧 https://t.co/VKdJuKrI1D@mki_press|#japancricket #クリケット #日本代表 pic.twitter.com/9KLjTDy49c