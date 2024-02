சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு புதிய ஸ்பான்சர்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அதிகாரபூர்வ ஸ்பான்பசராக எத்திகாட் ஏர்வேஸ் (Etihad Airways) நிறுவனம் இணைந்துள்ளது.

ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் சில மாதங்களில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த நிலையில், எத்திகாட் ஏர்வேஸ் (Etihad Airways) நிறுவனம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அதிகாரபூர்வ ஸ்பான்சராக இணைந்துள்ளது.

The excitement is sky high!

Bring on the loudest of whistles for the new beginnings with @etihad for the upcoming Summer of #Yellove !#WhistleParakkattum pic.twitter.com/6TSjB1p8Sx