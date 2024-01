14 மாதங்களுக்குப் பிறகு டி20 அணியில் ரோஹித், விராட் கோலி; டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ இன்று (ஜனவரி 7) அறிவித்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த டி20 தொடருக்கான ஆப்கானிஸ்தான் அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்று (ஜனவரி 7) ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான 16 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

