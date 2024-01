2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த வீராங்கனை விருதுக்கான போட்டியாளர்களை அறிவித்த ஐசிசி!

ஐசிசியின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த வீராங்கனை விருதுக்கான போட்டியாளர்களை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசியின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த வீராங்கனை விருதுக்கான போட்டியில் இலங்கையின் சமாரி அத்தபத்து, ஆஸ்திரேலியாவின் அஸ்லெய் கார்டனர் மற்றும் பெத் மூனி, இங்கிலாந்தின் நாட் ஷிவர்-பிரண்ட் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

