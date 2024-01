2023 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி ஆடவர் டி20 அணி அறிவிப்பு: சூர்யகுமார் கேப்டன்!

2023 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி ஆடவர் டி20 அணியை ஐசிசி இன்று (ஜனவரி 22) அறிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு முழுவதும் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 11 வீரர்களை தேர்வு செய்து ஐசிசி டி20 அணி இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி டி20 அணிக்கு சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த அணியில் மேலும் 3 இந்திய வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சுழற்பந்துவீச்சாளர் ரவி பிஸ்னோய் மற்றும் வேகப் பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

A mixture of youth and experience make up the ICC Men's T20I Team of the Year 2023



Details https://t.co/BWgwdpaspp pic.twitter.com/2uztdSgsJE