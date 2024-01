2023 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி ஆடவர் ஒருநாள் அணி அறிவிப்பு; ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்திய வீரர்கள்!

2023 ஆம் ஆண்டின் ஐசிசி ஒருநாள் அணியை ஐசிசி இன்று (ஜனவரி 23) அறிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்கள் அடங்கிய 11 பேர் கொண்ட ஒருநாள் அணியை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது. அந்த அணிக்கு இந்திய அணியின் கேப்டனான ரோஹித் சர்மா கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். கேப்டன் ரோஹித் சர்மாவை தவிர்த்து மேலும் 5 இந்திய வீரர்கள் இந்த அணியில் இடம்பிடித்துள்ளனர். ஷுப்மன் கில், விராட் கோலி, முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ் மற்றும் முகமது ஷமி ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

2023 ஆண்டின் ஐசிசி ஒருநாள் அணி விவரம்

ரோஹித் சர்மா (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில், டிராவிஸ் ஹெட், விராட் கோலி, டேரில் மிட்செல், ஹென்ரிச் க்ளாசன், மார்கோ ஜேன்சன், ஆடம் ஸாம்பா, முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ் மற்றும் முகமது ஷமி.

Eight players that featured in the #CWC23 Final have made the cut for the ICC Men's ODI Team of the Year in 2023



Details https://t.co/AeDisari9B