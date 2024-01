ஐசிசியின் சிறந்த கிரிக்கெட்டருக்கான விருதை வென்ற கம்மின்ஸ்!

2023ஆம் ஆண்டில் ஆஷஸ் கோப்பையை தக்க வைத்தல், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் வெற்றி, ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வெல்லுதல் என ஆஸி. கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸுக்கு மறக்க முடியாத ஆண்டாக இருக்கிறது.

பேட்டிங், பௌலிங் என ஆல் ரவுண்டராக அசத்தும் கம்மின்ஸ் கேப்டனாகவும் தனது பொறுப்பினை சிறப்பாக செய்துவருகிறார்.

ஆண்டுதோறும் ஐசிசி விருதினை வழங்கும் ஐசிசி இந்த முறையும் விருதினை அறிவித்துள்ளது. டெஸ்டில் உஸ்மான் கவாஜாவுக்கும் ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலிக்கும் இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக ஆண்கள் கிரிக்கெட்டின் சிறந்த வீரருக்கான ஐசிசி விருது பாட் கம்மின்ஸுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்தாண்டு மட்டும் பாட் கம்மின்ஸ் 24 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி 59 விக்கெட்டுகள் 422 ரன்கள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

ஐசிசி அறிவித்த கனவு டெஸ்ட் அணிக்கும் பாட் கம்மின்ஸ் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

A terrific year that ended with winning the ICC Men’s @cricketworldcup 2023



The Australia bowler and captain has claimed the Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men’s Cricketer of the Year https://t.co/cv5T71ji25