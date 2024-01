2-வது டெஸ்ட்டிலிருந்து விலகிய இரண்டு முக்கிய வீரர்கள்; முடிவுக்கு வந்த சர்ஃபராஸ் கானின் நீண்ட கால காத்திருப்பு!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து இந்திய வீரர்கள் கே.எல்.ராகுல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா விலகியுள்ளனர்.

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நேற்றுடன் நிறைவடைந்த நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பிப்ரவரி 2-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து கே.எல்.ராகுல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா விலகுவதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக பிசிசிஐ தரப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது: பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கவுள்ள இந்தியா - இங்கிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலிருந்து காயம் காரணமாக கே.எல்.ராகுல் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா விலகியுள்ளனர். அவர்களை பிசிசிஐ மருத்துவக் குழு தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The Men's Selection Committee have added Sarfaraz Khan, Sourabh Kumar and Washington Sundar to India's squad.#INDvENG https://t.co/xgxI8NsxpV