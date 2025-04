ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் கோப்பை: துப்பாக்கி சுடுதலில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை!

GOLD!!! 🔥 🔥 🔥 A brilliant come from behind win by @SiftSamra in the women’s 3P at the @issf_official World Cup in Argentina. The world record holder shoots 458.6 in the final for her first ind ISSF & India’s first 🥇of the tournament! 💥🎉🎊#ISSFWorldCup #IndianShooting pic.twitter.com/wKSPjvTTiz