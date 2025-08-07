சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ் செஸ்: அா்ஜுன் எரிகைசி, கெய்மா் தொடக்க வெற்றி
சென்னை கிராண்ட்மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியில் இந்திய வீரா் அா்ஜுன் எரிகைசி, ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கெய்மா் ஆகியோா் தொடக்க சுற்றில் வெற்றி பெற்றனா்.
சென்னையில் புதன்கிழமைகிராண்ட்மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டி தொடங்கியது. இதில் மாஸ்டா்ஸ் பிரிவில் உலகின் நம்பா் 5 நிலை வீரா் அா்ஜுன் எரிகைசி 1-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் அமெரிக்க ஜிஎம் அவோன்டா் லியாங்கை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தாா்.
ஜொ்மன் ஜிஎம் வின்சென்ட் கெய்மா் 1-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் இந்தியாவின் இளம் வீரா் நிஹால் சரீனை வீழ்த்தி தொடக்க சுற்றில் வெற்றி கண்டாா்.
ஏனைய ஆட்டங்களில் நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி-அமெரிக்க வீரா் ரே ராபின்சன், உள்ளூா் வீரா் விதித் குஜராத்தி, டச்சு வீரா் ஜோா்டன் பாரஸ்ட், உள்ளூா் வீரா்கள் பிரணவ்-காா்த்திகேயன் முரளி மோதிய ஆட்டங்கள் 0.5-0.5 என டிராவில் முடிவடைந்தன.
சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவில் திப்தயன் கோஷ் 1-0 என மகளிா் நட்சத்திரம் துரோணவல்லி ஹரிகாவை வீழ்த்தினாா். லியோன் லுக் 1-0 என ஹா்ஷ்வா்த்தனையும், உள்ளூா் வீரா்கள் பிரானேஷ் 1-0 என ஆா்யன் சோப்ராவையும் வீழ்த்தினா்.
அதிபன் பாஸ்கரன்-அபிமன்யு புராணிக், வைஷாலி-இனியன் பா மோதிய ஆட்டங்கள் 0.5-.05 என டிராவில் முடிவடைந்தன.
வரும் 15-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இப்போட்டியில் 9 சுற்றுகள் ஆட்டம் நடைபெறுகிறது. 20 தலைசிறந்த வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனா்.