ஒசாகாவின் சவாலை சந்திக்கும் போகோ
கனடியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில், ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா - கனடாவின் விக்டோரியா போகோ ஆகியோா் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனா்.
முன்னதாக அரையிறுதிச்சுற்றில், ஒசாகா 6-2, 7-6 (9/7) என்ற செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 16-ஆம் இடத்திலிருந்த டென்மாா்க்கின் கிளாரா டௌசனை 2 மணி நேரம், 46 நிமிஷங்களில் தோற்கடித்தாா். இதன் மூலமாக, கடந்த 3 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக டபிள்யூடிஏ 1000 போட்டியில் இறுதிச்சுற்றுக்கு வந்துள்ளாா் ஒசாகா.
மற்றொரு ஆட்டத்தில், வைல்டு காா்டு வீராங்கனையான போகோ 1-6, 7-5, 7-6 (7/4) என்ற கணக்கில், 9-ஆம் இடத்திலிருந்த கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினாவை போராடி வீழ்த்தினாா். அவா் முதல்முறையாக டூா் போட்டிகளில் இறுதிச்சுற்றுக்கு வந்துள்ளாா். அதில் அவா், 4 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஒசாகாவின் சவாலை சந்திக்கிறாா்.
ஷெல்டன் - கச்சனோவ் பலப்பரீட்சை
இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில், வெற்றிக் கோப்பைக்காக அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் - ரஷியாவின் காரென் கச்சனோவ் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனா்.
அரையிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பென் ஷெல்டன் 6-4, 6-3 என்ற நோ் செட்களில், 2-ஆம் இடத்திலிருந்த சக அமெரிக்கரான டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸை வீழ்த்தி, அவருக்கு அதிா்ச்சி அளித்தாா். இந்தப் போட்டியின் அரையிறுதியில் இரு அமெரிக்கா்கள் மோதியது, கடந்த 15 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல்முறையாகும்.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக ஷெல்டன், 1000 புள்ளிகள் கொண்ட மாஸ்டா்ஸ் போட்டியில் முதல்முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்கிறாா். ஷெல்டன் ஒரு போட்டியில் டாப் 10 வீரா்கள் இருவரை அடுத்தடுத்து வீழ்த்தியது இதுவே முதல்முறையாகும். காலிறுதியில், ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாரையும் (8), அரையிறுதியில் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸையும் (4) அவா் வென்றிருக்கிறாா்.
மற்றொரு அரையிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்தவரும், முன்னாள் சாம்பியனுமான ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் 3-6, 6-4, 6-7 (4/7) என்ற செட்களில், 11-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் காரென் கச்சனோவால் வீழ்த்தப்பட்டாா். இந்த ஆட்டம் 2 மணி நேரம், 53 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
இருவரும் சந்தித்தது இது 8-ஆவது முறையாக இருக்க, கச்சனோவ் தனது 3-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்திருக்கிறாா். 1000 புள்ளிகள் கொண்ட மாஸ்டா்ஸ் போட்டியில், கச்சனோவுக்கு இது 2-ஆவது இறுதிச்சுற்றாகும். கடைசியாக அவா் 2018-இல் பாரீஸ் மாஸ்டா்ஸ் போட்டியில் இறுதிவரை வந்திருந்தாா். கனடியன் ஓபனில் முதல்முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு வந்திருக்கும் கச்சனோவ், இதற்கு முன் 2018, 19 ஆகிய ஆண்டுகளில் அரையிறுதியுடன் வெளியேறினாா்.
தற்போது இறுதிச்சுற்றில், கச்சனோவ் - ஷெல்டன் மோதுகின்றனா். இவா்கள் நேருக்கு நோ் மோதுவது, இது 2-ஆவது முறையாகும். முதலில் நடப்பாண்டு இண்டியன் வெல்ஸ் மாஸ்டா்ஸ் 3-ஆவது சுற்றில் மோதியபோது, ஷெல்டன் வென்றாா்.
டூா் போட்டிகளில் முதல்முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறியிருக்கும் விக்டோரியா போகோ, அதையும் 1000 புள்ளிகள் கொண்ட போட்டியில் எட்டியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த ஒரு போட்டியிலேயே 3 முன்னாள் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பின்களான அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃப், சோஃபியா கெனின், எலனா ரைபகினா ஆகியோரை வீழ்த்தியிருக்கிறாா் போகோ. இவ்வாறு வென்ற முதல் கனடா போட்டியாளரும் இவரே.
ஓபன் எராவில் கனடியன் ஓபன் போட்டியில், இறுதிக்கு வந்திருக்கும் 4-ஆவது உள்நாட்டு போட்டியாளா் போகோ ஆவாா். இதற்கு முன் ஃபாயே அா்பன் (1968 & 69), விக்கி பொ்னா் (1969), பியான்கா ஆண்ட்ரீஸ்கு (2019) ஆகியோா் இறுதிக்கு வந்தவா்கள்.
டபிள்யூடிஏ-1000 போட்டியின் மூலமாக தனது முதல் டூா் இறுதிச்சுற்றுக்கு வந்திருக்கும் 3-ஆவது போட்டியாளா் போகோ ஆவாா். இதற்கு முன் அமெரிக்காவின் கேரலின் டோல்ஹைடு (2023), ரஷியாவின் அனா கலின்ஸ்கயா (2024) அவ்வாறு முன்னேறினா்.
ஓபன் எராவில், கனடியன் ஓபன் போட்டியில் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறிய 3-ஆவது வைல்டு காா்டு வீராங்கனையாக போகோ பெருமை பெற்றாா். மோனிகா செலெஸ் (1995), சிமோனா ஹேலப் (2015) ஆகியோா் முதலிருவா்.