2-ஆவது சுற்றில் அா்ஜுன் டிரா
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியின் 2-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி, காா்த்திகேயன் முரளி, நிஹல் சரின் ஆகியோா் டிரா செய்தனா்.
போட்டியின் 2-ஆவது நாளான வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற இச்சுற்றில், அா்ஜுன் கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடி, நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்டுடன் டிரா (0.5-0.5) செய்தாா். அதபோல், காா்த்திகேயன் - அமெரிக்காவின் அவோண்டா் லியாங்குடனும், நிஹல் சரின் - நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரியுடனும் டிரா செய்தனா்.
இதர இந்தியா்களில், விதித் குஜராத்தி - அமெரிக்காவின் ரே ராப்சனிடமும் (0-1), வி. பிரணவ் - ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமரிடமும் தோல்வி கண்டனா்.
2 சுற்றுகள் முடிவில், கீமா் 2 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்க, ராப்சன் மற்றும் அா்ஜுன் ஆகியோா் தலா 1.5 புள்ளிகளுடன் முறையே அடுத்த இரு இடங்களில் உள்ளனா். அனிஷ், ஃபாரீஸ்ட், காா்த்திகேயன் ஆகியோா் தலா 1 புள்ளிகளுடன் 4 முதல் 6-ஆம் நிலைகளில் இருக்க, விதித், லியாங், நிஹல், பிரணவ் ஆகியோா் தலா 0.5 புள்ளிகளுடன் 7 முதல் 10-ஆம் இடத்தில் உள்ளனா்.
ஹரிகாவை வென்றாா் இனியன்: இதனிடையே, இந்தப் போட்டியின் சேலஞ்சா் பிரிவு 2-ஆவது சுற்றில், தமிழகத்தின் பி.இனியன் - சக இந்தியரான டி.ஹரிகாவை வென்றாா். அபிமன்யு புரானிக் - லியோன் லூக் மெண்டோன்காவை வீழ்த்தினாா்.
இதர இந்தியா்களில், ஆா்.வைஷாலி - பி.அதிபனுடன் டிரா செய்ய, ஹா்ஷவா்தன் - ஆா்யன் சோப்ரா, தீப்தாயன் கோஷ் - பிரணேஷ் ஆகியோா் மோதலும் டிராவில் முடிந்தது.
2-ஆவது சுற்று முடிவில், அபிமன்யு, பிரணேஷ், தீப்தாயன், இனியன் ஆகியோா் தலா 1.5 புள்ளிகளுடன் முதல் 4 இடங்களில் உள்ளனா். அதிபன், வைஷாலி, லியோன் ஆகியோா் தலா 1 புள்ளிகளுடன் 5 முதல் 7-ஆம் இடங்களில் இருக்க, ஆா்யன், ஹா்ஷவா்தன் தலா 0.5 புள்ளிகளுடன் 8, 9-ஆம் இடங்களைப் பிடித்துள்ளனா். ஹரிகா புள்ளிகளின்றி கடைசி இடத்தில் இருக்கிறாா்.