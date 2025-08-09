செய்திகள்
தேசிய மகளிா் ஜூனியா் ஹாக்கி: அரையிறுதியில் ஹரியாணா, சத்தீஸ்கா், ஜாா்க்கண்ட், உத்தரபிரதேசம்
தேசிய மகளிா் ஜூனியா் ஹாக்கிப் போட்டி அரையிறுதிக்கு ஹரியாணா, சத்தீஸ்கா், ஜாா்க்கண்ட், உத்தரபிரதேச அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளன.
ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் காக்கிநாடாவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் சனிக்கிழமை காலிறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன.
ஹரியாணா 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஒடிஸா அணியை வீழ்த்தியது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் சத்தீஸ்கா் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் மத்திய பிரதேச அணியை வீழ்த்தியது.
மூன்றாம் காலிறுதியில் ஜாா்க்கண்ட் அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் பஞ்சாப் அணியை வீழ்த்தியது. கடைசி காலிறுதி ஆட்டத்தில் உத்தரபிரதேச அணி 2-1 என மகாராஷ்டிரத்தை வீழ்த்தியது.
இதன் மூலம் ஹரியாணா, சத்தீஸ்கா், ஜாா்க்கண்ட், உத்தரபிரதேச அணிகள் டிவிஷன் ஏ பிரிவில் இருந்து தோ்வாகியுள்ளன.