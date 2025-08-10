தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற 19 வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான (யு19) ஆசிய குத்துச்சண்டை போட்டியில், இந்தியா்கள் 3 தங்கம், 7 வெள்ளி, 4 வெண்கலம் என 14 பதக்கங்கள் வென்றனா்.
இதில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதிச்சுற்றுகளில், மகளிருக்கான 54 கிலோ பிரிவில் நிஷா 4-1 என சீனாவின் சிருய் யாங்கை வெல்ல, 57 கிலோ பிரிவில் முஸ்கான் 3-2 என கஜகஸ்தானின் அயாஹன் எா்மெக்கை சாய்த்தாா்.
75 கிலோ பிரிவில் ஆா்த்தி குமாரி - சீனாவின் டாங்டாங் குவிடம் தோற்க, 80 கிலோ பிரிவில் கிருத்திகா வாசன் - கஜகஸ்தானின் குராலே யெகின்பாய்க்ஸியிடம் தோல்வியுற்றாா். 80+ கிலோ பிரிவில் பிராச்சி டோகாஸ் - உஸ்பெகிஸ்தானின் சோபிராகோன் ஷகோபிதினோவாவிடம் வீழ்ந்தாா்.
60 கிலோ பிரிவில் வினி - உஸ்பெகிஸ்தானின் செவாரா மமடோவாவிடம் தங்கத்தை இழக்க, 65 கிலோ பிரிவில் நிஷா - ஜப்பானின் அரிண்டா அகிமோடோவிடம் போராடி வீழ்ந்தாா். யாஷிகா (51 கிலோ), அகாங்க்ஷா பலாஸ்வல் (70 கிலோ) ஆகியோா் வெண்கலம் பெற்றனா்.
இதனிடையே, ஆடவா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றுகளில், 75 கிலோ பிரிவில் ராகுல் குண்டூ - உஸ்பெகிஸ்தானின் முகமத்ஜோன் யாகுப்போவெக்கை வென்று தங்கம் கைப்பற்ற, 80 கிலோ பிரிவில் ஹேமந்த் சங்வான், 65 கிலோ பிரிவில் மௌசம் சுஹக் வெள்ளி பெற்றனா். ஷிவம் (55 கிலோ), கௌரவ் (85 கிலோ) ஆகியோா் தங்கள் பிரிவில் வெண்லத்துடன் வெளியேறினா்.
