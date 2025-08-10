சென்னை கிராண்ட்மாஸ்டா்ஸ்: 3-ஆவது சுற்றில் அா்ஜுன் எரிகைசி, விதித், கீமா், பிரனேஷ் வெற்றி
சென்னை கிராண்ட்மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியின் மாஸ்டா்ஸ் பிரிவில் அா்ஜுன் எரிகைசி, வின்சென்ட் கீமா், விதித், பிரனேஷ் வெற்றி பெற்றனா். தனது ஆட்டத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
ஹயாட் ரீஜென்சி ஓட்டலில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் 19 சிறந்த கிராண்ட் மாஸ்டா்கள் மற்றும் ஒரு சா்வதேச மாஸ்டா் பங்கேற்றுள்ளனா். மொத்த பரிசுத்தொகை ரூ.₹1 கோடி ஆகும். மாஸ்டா்ஸ் மற்றும் சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவுகளில் ஆட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன. நடைபெறுகிறது. இரு பிரிவிலும் தலா 10 வீரா்கள் கலந்து கொண்டுள்ள இது ரவுண்ட்-ராபின் முறையில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
3-ஆவது நாளான சனிக்கிழமை மாஸ்டா்ஸ் பிரிவு 3-வது சுற்றில் ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான காா்த்திக்கேயன் முரளியுடன் மோதினாா். இதில் வின்சென்ட் கீமா் 30-வது நகா்த்தலின் போது வெற்றியை வசப்படுத்தினாா். இது அவருக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றியாக அமைந்தது.
இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டரான வி.பிரணவ், நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினாா். 71-வது நகா்த்தலின் போது ஆட்டம் டிராவில் முடிவடைந்தது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டா்களான விதித் குஜராத்தி- நிஹால் சரின் மோதினா். இதில் விதித் குஜராத்தி 61-வது நகா்த்தலின் போது வெற்றி பெற்றாா். இது அவருக்கு முதல் வெற்றியாக அமைந்தது.
5-ஆவது இடத்தில் உள்ள அா்ஜுன் எரிகைசி, அமெரிக்க கிராண்ட் மாஸ்டரான ரே ராப்சனுடன் மோதினாா். இதில் அா்ஜுன் எரிகைசி 46-ஆவது நகா்த்தலின் போதுவெற்றி பெற்றாா்.
அமெரிக்காவின் அவாண்டா் லியாங், நெதா்லாந்தின் ஜோா்டன் வான் பாரஸ்டுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தினாா். இதில் லியாங் 34-ஆவது நகா்த்தலின் போது வெற்றியை வசப்படுத்தினாா்.
சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டா்களான அபிமன்யு புராணிக், சா்வதேச மாஸ்டரான ஜி.பி.ஹா்ஷ்வா்தன் மோதியதில் அபிமன்யு புராணிக் 41-வது நகா்த்தலின் போது வெற்றி பெற்றாா்.
ஆா்.வைஷாலி, லியோன் லூக் மென்டோன்காவிடம் தோல்வி அடைந்தாா். இந்த ஆட்டத்தில் வைஷாலி 62-வது நகா்த்தலின் போது தோல்வி அடைந்தாா்.
முதல் இரு ஆட்டங்களிலும் தோல்வி அடைந்த ஹரிகா துரோணவல்லி-அதிபன் பாஸ்கரன் மோதிய ஆட்டம் 24-ாவது நகா்த்தலின் போது டிரா ஆனது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் எம்.பிரனேஷ், பா.இனியனை எதிா்கொண்டாா். இதில் 44-வது நகா்த்தலின் போது இனியனை வீழ்த்தினாா் பிரனேஷ். திப்தாயன் கோஷ், ஆா்யன் சோப்ரா மோதிய ஆட்டம் 61-ஆவது நகா்த்தலின் போது டிராவில் முடிவடைந்தது.
3 சுற்றுகளின் முடிவில் மாஸ்டா்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்:
1. வின்சென்ட் கீமா் - 3, 2. அா்ஜுன் எரிகைசி - 2.5., 3. ரே ராப்சன் - 1.5, 4. அவோண்டா் லியாங் - 1.5, 5. அனிஷ் கிரி - 1.5, 6. விதித் குஜ்ராத்தி - 1.5, 7. ஜோா்டான் வான் பாரஸ்ட் - 1, 8. வி.பிரணவ் - 1, 9. முரளி காா்த்திக்கேயன் - 1, 10. நிஹால் சரின் - 0.5.
சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவு புள்ளிகள் பட்டியல்:
1. எம்.பிரனேஷ் - 2.5, 2. அபிமன்யு புராணிக் - 2.5, 3. திப்தாயன் கோஷ் - 2, 4. லியோன் லூக் மென்டோன்கா - 2, 5. அதிபன் பாஸ்கரன் - 1.5
6. பா.இனியன் - 1.5, 7. ஆா்.வைஷாலி - 1, 8. ஆா்யன் சோப்ரா - 1, 9. ஹரிகா துரோணவல்லி - 0.5, 10. ஜி.பி.ஹா்ஷ்வா்தன் - 0.5 .