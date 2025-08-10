நடப்பு சாம்பியன்கள் சபலென்கா, சின்னா் வெற்றி
அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சின்சினாட்டி ஓபன் ஹாா்டு கோா்ட் டென்னிஸ் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன்களான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, இத்தாலியின் யானிக் சின்னா் ஆகியோா் தங்கள் பிரிவு முதல் சுற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றனா்.
இதில் மகளிா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான சபலென்கா 7-5, 6-1 என்ற நோ் செட்களில், செக் குடியரசின் மாா்கெட்டா வோண்ட்ரோசோவாவை வீழ்த்தினாா். அடுத்த சுற்றில் அவா், யுஎஸ் ஓபன் முன்னாள் சாம்பியனான பிரிட்டனின் எம்மா ரடுகானுவை சந்திக்கிறாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 30-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரடுகானு தனது முதல் சுற்றில் 6-2, 6-2 என்ற நோ் செட்களில் மிக எளிதாக, சொ்பியாவின் ஓல்கா டேனிலோவிச்சை சாய்த்தாா். சபலென்கா - ரடுகானு இதுவரை இரு முறை சந்தித்திருக்க, இரண்டிலுமே சபலென்கா வென்றிருக்கிறாா். கடைசியாக நடப்பாண்டு விம்பிள்டன் 2-ஆவது சுற்றில் அவா்கள் மோதினா்.
இதர ஆட்டங்களில், 9-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா 4-6, 6-0, 7-5 என்ற கணக்கில் மெக்ஸிகோவின் ரெனெட்டா ஜராஜுவாவை தோற்கடித்தாா். விம்பிள்டன் முன்னாள் சாம்பியனான ரைபகினா, 2-ஆவது சுற்றில் பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸுடன் மோதுகிறாா்.
12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவா 6-4, 6-2 என்ற செட்களில், நியூஸிலாந்தின் லுலு சன்னை வீழ்த்தினாா். இதனிடையே, 13-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா 2-6, 4-6 என அமெரிக்காவின் டெய்லா் டௌன்செண்டிடமும், 14-ஆம் இடத்திலிருந்த மற்றொரு ரஷியரான டயானா ஷ்னெய்டா் 4-6, 6-1, 3-6 என சீனாவின் யு யுவானிடமும் தோல்வி கண்டனா்.
28-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் அனா கலின்ஸ்கயா 7-6 (7/4), 4-6, 6-1 என, அமெரிக்காவின் பெய்டன் ஸ்டொ்ன்ஸை தோற்கடித்தாா். அடுத்து அவா், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருப்பவரும், விம்பிள்டன் ரன்னா் -அப் வீராங்கனையுமான அமெரிக்காவின் அமாண்டா அனிசிமோவாவை எதிா்கொள்கிறாா்.
2-ஆவது சுற்றில் சின்னா், ஃப்ரிட்ஸ்:
இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரான சின்னா் 6-1, 6-1 என்ற நோ் செட்களில் மிக எளிதாக, கொலம்பியாவின் டேனியல் கலானை வீழ்த்தினாா். இந்த ஆட்டத்தை 59 நிமிஷங்களில் முடித்துவைத்த அவா், நடப்பு சீசனில் தனது விரைவான வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளாா். அடுத்த சுற்றில் அவா் கனடாவின் கேப்ரியல் டியாலோவை எதிா்கொள்கிறாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் 6-4, 6-4 என சக அமெரிக்கரான எமிலியோ நவாவை வென்றாா். 31-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் லொரென்ஸோ சொனிகோ 6-3, 7-6 (7/4) என்ற செட்களில் பெல்ஜியத்தின் ஜிஸு பொ்க்ஸை வெளியேற்றினாா்.
இதையடுத்து 2-ஆவது சுற்றில் ஃப்ரிட்ஸ் - சொனிகோ சந்திக்கின்றனா். 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ 6-4, 6-3 என்ற செட்களில் ஸ்பெயினின் ராபா்டோ காா்பலெஸை சாய்த்தாா். அடுத்து அவா், பிரான்ஸின் யூகோ ஹம்பா்ட்டை எதிா்கொள்கிறாா். 15-ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் ஃப்ளாவியோ கோபோலி 4-6, 6-3, 6-7 (5/7) என பிரான்ஸின் டெரென்ஸ் அட்மேனிடம் தோற்றாா்.