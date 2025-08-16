செய்திகள்
இந்திய குத்துச்சண்டை அணிகள் சீனா பயணம்
சீனாவில் நடைபெறவுள்ள பெல்ட் அன்ட் ரோடு சா்வதேச யூத் குத்துச்சண்டை போட்டியில் பங்கேற்பதற்காக 59 போ் கொண்ட இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் புறப்பட்டு சென்றன.
சீனாவின் ஜின்ஜியாங் தலைநகா் உரும்கியில் யு17, யு19, யு23 குத்துச்சண்டை போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. 20 சிறுவா்கள், 20 சிறுமியா் என மொத்தம் 59 போ் கொண்ட அணி உரும்கி சென்றுள்ளது. முதலில் ஆக. 17 முதல் 25 வரை பயிற்சி முகாம் நடைபெறவுள்ளது. யு 17 பிரிவில் இந்திய சிறுவா், சிறுமியா் கலந்து கொள்கின்றனா்.
46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, பிளஸ் 80 என 13 எடைப்பிரிவுகளில் ஆட்டங்கள் நடைபெறும். கடந்த சில மாதங்களாக ஆசிய யு15, யு-17, போட்டிகளில் இந்திய வீரா்கள் 43 பதக்கங்களுடன் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றனா்.