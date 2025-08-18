மான். யுனைடெட்டை வீழ்த்தியது ஆா்செனல்
இங்கிலாந்து பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில் ஆா்செனல் 1-0 கோல் கணக்கில் மான்செஸ்டா் யுனைடெட்டை வீழ்த்தியது.
இந்திய நேரப்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு நிறைவடைந்த இந்த ஆட்டத்தில் ஆா்செனல் அணிக்காக ரிகாா்டோ கலாஃபியோரி 13-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடித்தாா்.
இத்துடன், மான்செஸ்டா் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான அவே கேமில் கடைசி இரு ஆட்டங்களில் ஆா்செனல் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மறுபுறம் மான்செஸ்டா் அணி கடந்த 6 சீசன்களில் 3-ஆவது முறையாக தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் தோல்வியைத் தழுவியிருக்கிறது.
லா லிகா: ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில் எஸ்பான்யோல் 2-1 கோல் கணக்கில் அட்லெடிகோ மாட்ரிட்டை வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் அட்லெடிகோவின் ஜூலியன் அல்வரெஸ் 37-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடிக்க, முதல் பாதியை அந்த அணி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.
2-ஆவது பாதியில் வெகுண்ட எஸ்பான்யோலுக்காக, முதலில் மிகேல் ருபியோ 73-ஆவது நிமிஷத்திலும், பெரெ மில்லா 84-ஆவது நிமிஷத்திலும் கோலடிக்க, அந்த அணி 2-1 என முன்னிலை பெற்றது. எஞ்சிய நேரத்தில் அட்லெடிகோ மாட்ரிட்டின் கோல் முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைக்காமல் போக, இறுதியில் எஸ்பான்யோல் 2-1 கோல் கணக்கில் வென்றது.
லீக் 1: பிரான்ஸில் நடைபெறும் லீக் 1 கால்பந்து போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான பாரீஸ் செயின்ட் ஜொ்மெய்ன் 1-0 கோல் கணக்கில் நான்டெஸை திங்கள்கிழமை சாய்த்தது. அந்த அணிக்காக விட்டினா 67-ஆவது நிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்தாா்.