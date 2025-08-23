செய்திகள்
வின்ஸ்டன் சலேம் ஓபன்: இறுதிச் சுற்றில் போட்டிக் வேன்-புஸ்கோவிஸ்
வின்ஸ்டன் சலேம் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி இறுதிச் சுற்றில் நெதா்லாந்தின் போட்டிக் வேன் ஸ்ன்ட்ஸுல்ப், மாா்டன் புஸ்கோவிஸும் மோதுகின்றனா்.
அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன.
முதல் அரையிறுதியில் நெதா்லாந்தின் போட்டிக் வேன் 6-4, 7-5 என்ற நோ் செட்களில் பிரான்ஸின் ஜியோவனி பெட்ஷியை வீழ்த்தி இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா். இந்த ஆட்டம் ஒரு மணிநேரம் நீடித்தது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஹங்கேரியின் மாா்டன் புஸ்கோவிஸ்-அமெரிக்காவின் செபாஸ்டியன் கோா்டா மோதுவதாக இருந்தது. ஆனால் உடல்நல பாதிப்பு காரணமாக கோா்டா ஆட்டத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தாா்.
இதனால் புஸ்கோவிஸ் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதி ஆட்டம் நடைபெறுகிறது.