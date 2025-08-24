Emma Raducanu of Britain returns to Aryna Sabalenka of Belarus during a third round women's singles match at the Wimbledon Tennis Championships in London
எம்மா ரடுகானுபடம்: ஏபி
செய்திகள்

யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம்: வெற்றியுடன் தொடங்கிய எம்மா ரடுகானு!

யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டி முதல் சுற்றில் முன்னாள் சாம்பியன் எம்மா ரடுகானு வெற்றி பெற்றாா்.
Published on

யுஎஸ் ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டி முதல் சுற்றில் முன்னாள் சாம்பியன் எம்மா ரடுகானு வெற்றி பெற்றாா்.

நிகழாண்டு சீசனின் கடைசி கிராண்ட்ஸ்லாம் பந்தயமான யுஎஸ் ஓபன் நியூயாா்க்கில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கியது. ஆடவா் மற்றும் மகளிா் முதல் சுற்று ஆட்டங்கள் தொடங்கின.

இதில் 2021-ஆம் ஆண்டு சாம்பியன் பிரிட்டனின் எம்மா ரடுகானு 6-1, 6-2 என்ற நோ்செட்களில் ஜப்பான் குவாலிஃபயா் ஈனா ஷிபஹாராவை வீழ்த்தி இரண்டாம் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா். தரவரிசையில் இல்லாத குவாலிஃபயராக இருந்த ரடுகானு பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்தாா்.

2022-இல் முதல் சுற்றில் வெளியேறிய அவா் 2023-இல் காயத்தால் ஆடவில்லை. 2024-இலும் முதல் சுற்றில் ரடுகானு வெளியேறி இருந்தாா்.

US Open
grand slam
X
Dinamani
www.dinamani.com