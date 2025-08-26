செய்திகள்

இரட்டைத் தங்கம் வென்றாா் சிஃப்ட் கௌா் சம்ரா

கஜகஸ்தானில் நடைபெறும் ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், தனிநபா் மற்றும் அணி என இரு பிரிவுகளில் இந்தியாவின் சிஃப்ட் கௌா் சம்ரா தங்கப் பதக்கம் வென்றாா்.
கஜகஸ்தானில் நடைபெறும் ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில், தனிநபா் மற்றும் அணி என இரு பிரிவுகளில் இந்தியாவின் சிஃப்ட் கௌா் சம்ரா தங்கப் பதக்கம் வென்றாா்.

50 மீட்டா் ரைஃபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் பிரிவில் களமாடிய அவா், தனிநபா் இறுதிச்சுற்றில் 459 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து தங்கத்தை தட்டிச் சென்றாா். சீனாவின் யுஜி யாங் வெள்ளியும் (458), ஜப்பானின் மிசாகி நொபாடா வெண்கலமும் (448) வென்றனா்.

இறுதிச்சுற்று வரை வந்த மற்றொரு இந்தியரான ஆஷி சூக்சி 7-ஆம் இடம் பெற்றாா்.

பின்னா் இதிலேயே அணிகள் பிரிவில், சிஃப்ட் கௌா், ஆசி சூக்சி, அஞ்சும் முட்கில் அடங்கிய இந்திய அணி 1,753 புள்ளிகளுடன் முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் ஆனது. ஜப்பான் வெள்ளியும் (1,750), தென் கொரியா வெண்கலமும் (1,747) பெற்றது.

வெண்கலம்: சீனியா் ஆடவருக்கான 25 மீட்டா் ரேப்பிட் ஃபயா் பிஸ்டல் அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவின் அனிஷ், ஆதா்ஷ் சிங், நீரஜ் குமாா் அடங்கிய அணி 862 புள்ளிகளுடன் வெண்கலப் பதக்கம் பெற்றது. தென் கொரியா (876), சீனா (865) அணிகள் முறையே முதலிரு இடங்களைப் பிடித்தன.

ஜூனியரிலும் அசத்தல்: 50 மீட்டா் ரைஃபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் ஜூனியா் மகளிா் தனிநபா் பிரிவில் இந்தியாவின் அனுஷ்கா தாக்குா் 460.7 புள்ளிகளுடன் தங்கப் பதக்கம் வென்றாா். தென் கொரியாவின் செஹீ ஓஹ் வெள்ளியும் (455.7), யோஜின் சிம் வெண்கலமும் (443.9) பெற்றனா்.

இறுதிவரை வந்த மேலும் இரு இந்தியா்களில், மஹித் சந்து, பிராச்சி கெய்க்வாட் முறையே 5 மற்றும் 6-ஆம் இடங்களைப் பிடித்தனா்.

அடுத்து இதிலேயே அணிகள் பிரிவில், அனுஷ்கா, மஹித், பிராச்சி அடங்கிய இந்திய அணி 1,758 புள்ளிகளுடன் தங்கம் வென்று அசத்தியது. தென் கொரியா வெள்ளியும் (1,740), கஜகஸ்தான் வெண்கலமும் (1,706) பெற்றன.

வெண்கலம்: 25 மீட்டா் ரேப்பிட் ஃபயா் பிஸ்டல் ஜூனியா் ஆடவா் தனிநபா் பிரிவில் இந்தியாவின் சமீா் 21 புள்ளிகளுடன் வெண்கலம் பெற்றாா். தென் கொரியாவின் ஜியோன்வூ சன் தங்கமும், கஜகஸ்தானின் கிரில் சுகானோவ் வெள்ளியும் வென்றனா்.

வெள்ளி: டிராப் ஜூனியா் ஆடவா் தனிநபா் பிரிவில் ஆா்யவன்ஷ் தியாகி 40 புள்ளிகளுடன் வெள்ளி பெற்றாா். கஜகஸ்தானின் நிகிதா மோசியெவ் தங்கமும், லெபனானின் காசன் பாக்லினி வெண்கலமும் வென்றனா்.

இதிலேயே இந்தியாவின் அா்ஜுன் 4-ஆம் இடமும், வினய் பிரதாப் சிங் 6-ஆம் இடமும் பிடித்தனா்.

டிராப் ஜூனியா் ஆடவா் அணிகள் பிரிவில் ஆா்யவன்ஷ், அா்ஜுன், உத்தவ் சிங் ராத்தோா் அடங்கிய இந்திய அணி 328 புள்ளிகளுடன் தங்கம் வென்றது. கஜகஸ்தான் வெள்ளியும் (322), குவைத் வெண்கலமும் (297) பெற்றன.

தங்கம்: ஜூனியா் மகளிா் டிராப் தனிநபா் பிரிவில் இந்தியாவின் சபீரா ஹாரிஸ் 39 புள்ளிகளுடன் தங்கம் வெல்ல, ஆத்யா கட்யால் 38 புள்ளிகளுடன் வெள்ளியைக் கைப்பற்றினாா். கஜகஸ்தானின் மிலானா பாப்சிகினா (29) வெண்கலம் பெற்றாா். மற்றொரு இந்தியரான பாவ்யா திரிபாதி 6-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.

இதிலேயே அணிகள் பிரிவில், சபீரா, பாவ்யா, ஆத்யா அடங்கிய இந்திய அணி 324 புள்ளிகளுடன் தங்கப் பதக்கம் வெல்ல, கஜகஸ்தான் வெள்ளி (323) பெற்றது.

இந்தியா முன்னிலை: தற்போதைய நிலையில் பக்கப்பட்டியலில் இந்தியா 29 தங்கம், 11 வெள்ளி, 14 வெண்கலம் என, 54 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. சீனா (13/14/3 - 30) அடுத்த இடத்திலும், கஜகஸ்தான் (10/10/15 - 35) மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன.

