முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி: விரக்தியால் டென்னிஸ் ராக்கெட்டை உடைத்த மெத்வதேவ்!

யுஎஸ் ஓபனில் மெத்வதேவ் செய்த மோசமான செயல் குறித்து...
Medvedev breaks tennis racket in frustration
விரக்தியால் டென்னிஸ் ராக்கெட்டை உடைத்த மெத்வதேவ்...படங்கள்: ஏபி, யூரோ ஸ்போர்ட்ஸ் எஃப்ஆர்.
யுஎஸ் ஓபனில் டேனியல் மெத்வதேவ் தோல்விக்குப் பிறகு டென்னிஸ் ராக்கெட்டை (டென்னிஸ் மட்டை) உடையும்வரை அடித்தார்.

சமூக வலைதளங்களில் இந்த விடியோ வைரலான நிலையில் பலரும் அவரது செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் யுஎஸ் ஓபனில் ரஷியாவின் பிரபல டென்னிஸ் வீரர் டேனியல் மெத்வதேவ் தனது முதல் சுற்றில் பெஞ்சமின் பொன்ஸியுடன் மோதினார்.

இந்தப் போட்டியில் மெத்வதேவ் 3-6, 5-7, 7-6 (7-5), 6-0, 4-6 என்ற செட்களில் தோல்வியுற்றார்.

முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறிய விரக்தியில் தனது டென்னிஸ் ராக்கெட்டை உடையும் வரை ஓங்கி ஓங்கி அடித்தார்.

இந்த விடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகியது. மெத்வதேவின் இந்த ஆக்ரோஷமான செயலுக்கு பலரும் வருத்தம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

Summary

Daniil Medvedev hit his tennis racket (tennis bat) until it broke after his defeat at the US Open.

