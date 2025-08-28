செய்திகள்

3 வெண்கலப் பதக்கங்களுடன் நிறைவு செய்த மனு பாக்கர்!

ஒலிம்பிக் நாயகி மனு பாக்கரின் சமீபத்திய வெற்றி குறித்து...
Manu Bhaker
மனு பாக்கர் பகிர்ந்த புகைப்படங்கள். படங்கள்: இன்ஸ்டா / மனு பாக்கர்.
ஒலிம்பிக் நாயகி மனு பாக்கர் ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் 3 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றார்.

இது குறித்து தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் அவர் நெகிழ்ச்சியாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.

பாரீஸ் ஒலிம்பிக்கில் 2 பதக்கங்களை வென்று மனு பாக்கர் மிகவும் புகழ்பெற்றார்.

ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதலில் அவர் கலந்துகொண்டு 3 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றார்.

இந்நிலையில், இது குறித்து மனு பாக்கர் தனது இன்ஸ்டா பதிவில் கூறியதாவது:

ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் 3 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று 4-ஆவது இடத்தில் நிறைவு செய்தேன். தனித்துவமான சூழ்நிலையில் இதில் போட்டியிட்டேன். இருப்பினும் எனது சிறப்பான செயல்பாடுகளை வழங்கினேன். எனது அணியின் சிறப்பான உழைப்பினை மனமாறப் பாராட்டுகிறேன்.

நாங்கள் இன்னும் சிறப்பாக செயலாற்ற கூடுதலாக உழைப்போம். ஜெய் ஹிந்த்.

பின் குறிப்பு- முதல் புகைப்படம், சில அற்புதமான நினைவுகளுக்கு ராஹி சர்னோபத் அக்காவுக்கு மிக்க நன்றி எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஆசிய துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகள் நாளை (ஆக.29) முடிவடைய இருக்கின்றன.

