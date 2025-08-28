செய்திகள்

டென்னிஸ் ராக்கெட் உடைப்பு: மெத்வதேவுக்கு ரூ.37 லட்சம் அபராதம்!

டேனியல் மெத்வதேவ் செயலுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அபராதம் குறித்து...
Daniil Medvedev, of Russia, reacts during a match against Benjamin Bonzi.
டேனியல் மெத்வதேவ். படம்: ஏபி
யுஎஸ் ஓபனில் டென்னிஸ் ராக்கெட்டை உடைத்ததிற்காக டேனியல் மெத்வதேவுக்கு 42,500 அமெரிக்க டாலர் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய மதிப்பில் இது சுமார் ரூ.37.25 லட்சம் அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பரிசுத் தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கைவிட அதிகமாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் யுஎஸ் ஓபனில் ரஷியாவின் பிரபல டென்னிஸ் வீரர் டேனியல் மெத்வதேவ் தனது முதல் சுற்றில் பெஞ்சமின் பொன்ஸியுடன் மோதினார்.

இந்தப் போட்டியில் மெத்வதேவ் 3-6, 5-7, 7-6 (7-5), 6-0, 4-6 என்ற செட்களில் தோல்வியுற்றார்.

முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறிய விரக்தியில் தனது டென்னிஸ் ராக்கெட்டை உடையும் வரை ஓங்கி ஓங்கி அடித்தார்.

இதற்காக தற்போது அவருக்கு ரூ.37.25 லட்சம் அபராத்ததை யு.எஸ். ஓபன் அறிவித்துள்ளது.

கடைசியாக விம்பிள்டனிலும் பொன்ஸியுடன் முதல் சுற்றில் மெத்வதேவ் தோல்வியுற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Daniil Medvedev was fined a total of $42,500 by the U.S.Open more than a third of his $110,000 tournament prize money for his meltdown during a first-round loss after a photographer wandered onto the court during the match.

