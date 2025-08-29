கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் போட்டியான யுஎஸ் ஓபனில், ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் ஆகியோா் 3-ஆவது சுற்றுக்கு வியாழக்கிழமை முன்னேறினா்.
உலகின் 2-ஆம் நிலை வீரரான அல்கராஸ் 6-1, 6-0, 6-3 என்ற நோ் செட்களில் மிக எளிதாக, இத்தாலியின் மட்டியா பெலுச்சியை வீழ்த்தினாா். 3-ஆவது சுற்றில் அவா், மற்றொரு இத்தாலியரான லூசியானா டாா்டெரியை சந்திக்கிறாா்.
24 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான ஜோகோவிச் 6-7 (5/7), 6-3, 6-3, 6-1 என்ற வகையில், அமெரிக்காவின் ஜசாரி வஜ்தாவை தோற்கடித்தாா். அடுத்ததாக அவா், பிரிட்டனின் கேமரூன் நோரியை எதிா்கொள்கிறாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் 4-6, 7-6 (7/3), 6-2, 6-4 என்ற செட்களில் தென்னாப்பிரிக்காவின் லாய்ட் ஹாரிஸை சாய்த்தாா்.
இதர ஆட்டங்களில், 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 6-4, 6-2, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், ஸ்பெயினின் பாப்லோ கரினோவை வெல்ல, 11-ஆம் இடத்திலிருந்த டென்மாா்க்கின் ஹோல்கா் ரூன் 6-7 (5/7), 6-2, 3-6, 6-4, 5-7 என்ற கணக்கில் ஜொ்மனியின் ஜான் லெனாா்டிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.
அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ 3-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேற, ஜேக்கப் மென்சிக் 2-ஆவது சுற்றில் தோல்வி கண்டாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருந்த பிரிட்டனின் ஜேக் டிரேப்பா் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலக, 12-ஆம் இடத்திலிருந்த நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட் 5 செட்கள் போராடித் தோற்றாா்.
சபலென்கா, ரடுகானு வெற்றி: இதிலேயே மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவு 2-ஆவது சுற்றில், நடப்பு சாம்பியனும், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையுமான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா 7-6 (7/4), 6-2 என்ற கணக்கில் ரஷியாவின் பாலினா குதா்மிடோவாவை வென்றாா். அடுத்து அவா், கனடாவின் லெய்லா ஃபொ்னாண்டஸை சந்திக்கிறாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் நிலையில் இருக்கும் அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா 6-1, 6-3 என ரஷியாவின் அனா பிளிங்கோவாவை வெளியேற்ற, 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா 6-1, 6-3 என்ற நோ் செட்களில் சக ரஷியரான அனஸ்தாசியா பொடாபோவாவை தோற்கடித்தாா்.
7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி 6-3, 6-3 என்ற செட்களில் அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிச்சை சாய்த்தாா். 9-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா 6-3, 7-6 (9/7) என்ற கணக்கில் செக் குடியரசின் தெரெசா வாலென்டோவாவை வென்றாா்.
பிரிட்டனின் எம்மா ரடுகானு 6-2, 6-1 என இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் ஜென்னை வெல்ல, 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் எம்மா நவாரோ 6-2, 6-1 என்ற வகையில் சக அமெரிக்கரான காா்ட்டி மெக்னாலியை வெளியேற்றினாா்.
இதர ஆட்டங்களில் பெலாரஸின் விக்டோரியா அஸரென்கா, பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸ், அமெரிக்காவின் டெய்லா் டௌன்செண்ட், செக் குடியரசின் பாா்பரா கிரெஜ்சிகோவா ஆகியோா் வென்று 3-ஆவது சுற்றுக்கு வர, லாத்வியாவின் ஜெலினா ஆஸ்டபென்கோ, ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா போன்றோா் 2-ஆவது சுற்றில் தோற்றனா்.
