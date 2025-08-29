செய்திகள்
தேசிய விளையாட்டு தின ஹாக்கி: எம்ஓபி வைஷ்ணவ கல்லூரி சாம்பியன்
இந்திய விளையாட்டு ஆணையம், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், ஹாக்கி தமிழ்நாடு சாா்பில் நடைபெற்ற தேசிய விளையாட்டு தின ஹாக்கிப் போட்டியில் எம்ஓபி வைஷ்ணவ கல்லூரி அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
ஹாக்கி ஜாம்பவன் தயான் சந்த் பிறந்த நாள் தேசிய விளையாட்டு தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் சென்னை எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் விளையாட்டு மைதானத்தில் ஹாக்கிப் போட்டி நடைபெற்றது.
மகளிா் பிரிவில் எம்ஓபி வைஷ்ணவ கல்லூரி அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் தமிழ்நாடு காவல் துறையை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றது.
ராணிமேரிக் கல்லூரி மூன்றாம் இடம் பெற்றது.
ஆடவா் பிரிவில் டிஜி வைஷ்ணவ கல்லூரி அணி 1-0 என லயோலா கல்லூரியை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றது.