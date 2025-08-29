பாட்மின்டன் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ காலிறுதிச்சுற்றுக்கு வியாழக்கிழமை முன்னேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சிந்து, 21-9, 21-15 என்ற நோ் கேம்களில், 2-ஆம் இடத்திலிருந்த சீனாவின் வாங் ஜி யியை வீழ்த்தி அசத்தினாா்.
ஆடவா் ஒற்றையரில் ஹெச்.எஸ். பிரணாய் 8-21, 21-17, 21-23 என்ற கேம்களில், 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் டென்மாா்க்கின் ஆண்டா் ஆன்டன்சனிடம் தோல்வியுற்றாா்.
கலப்பு இரட்டையா் பிரிவில், துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ ஜோடி 19-21, 21-12, 21-15 என்ற கேம்களில் ஹாங்காங்கின் டாங் ஷுன் மான்/செ யிங் சுயெட் கூட்டணியை வென்று காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.
