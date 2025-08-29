செய்திகள்
வெற்றியுடன் தொடங்கியது தமிழ் தலைவாஸ்
புரோ கபடி லீக் 12-ஆவது சீசன் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், முதல் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் 38-35 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸை வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் 21 ரெய்டு புள்ளிகள், 11 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் புள்ளிகள், 4 எக்ஸ்ட்ரா புள்ளிகள் கைப்பற்றியது. அணியின் தரப்பில் அதிகபட்சமாக, ரெய்டா் அா்ஜுன் தேஸ்வால் 12 புள்ளிகள் கைப்பற்றினாா்.
மறுபுறம் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணி 18 ரெய்டு புள்ளிகள், 11 டேக்கிள் புள்ளிகள், 2 ஆல் அவுட் புள்ளிகள், 4 எக்ஸ்ட்ரா புள்ளிகள் பெற்றது. அதன் வீரா்களில் அதிகபட்சமாக, ஆல் ரவுண்டா் பரத் 11 புள்ளிகள் வென்றெடுத்தாா்.
இதனிடையே மற்றொரு பெங்களூரு புல்ஸ் - புணேரி பால்டன் அணிகள் மோதிய மற்றொரு ஆட்டம் 32-32 என டையில் முடிந்தது.