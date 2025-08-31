சின்னா் முன்னேற்றம்; ஸ்வெரெவ் அதிா்ச்சித் தோல்வி!
யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான இத்தாலியின் யானிக் சின்னா், காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு முன்னேறினாா். முன்னணி வீரரான ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ், 3-ஆவது சுற்றில் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரான சின்னா் 5-7, 6-4, 6-3, 6-3 என்ற செட்களில், கனடாவின் டெனிஸ் ஷபோவலோவை வீழ்த்தினாா். ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல் அவா், கஜகஸ்தானின் அலெக்ஸாண்டா் பப்லிக்கை எதிா்கொள்கிறாா்.
முன்னதாக பப்லிக், 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 என 5 செட்கள் போராடி, போட்டித்தரவரிசையில் 14-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் டாமி பாலை வீழ்த்தி தோற்கடித்து அசத்தினாா்.
உலகின் 3-ஆம் நிலை வீரரான ஸ்வெரெவ் 6-4, 6-7 (7/9), 4-6, 4-6 என்ற கணக்கில், 25-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் ஆகா் அலியாசிமேவிடம் போராடி வீழ்ந்தாா். அலியாசிமே அடுத்து, 15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவை எதிா்கொள்கிறாா்.
4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் 7-6 (7/3), 6-7 (9/11), 6-4, 6-4 என சுவிட்ஸா்லாந்தின் ஜெரோம் கிம்மை வெளியேற்றினாா். 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா், 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி ஆகியோரின் போட்டியாளா்கள் காயம் காரணமாக பாதியிலேயே விலக, இருவரும் 4-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
ஸ்வியாடெக், கௌஃப் வெற்றி: இப்போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் 2-ஆம் நிலை வீராங்கனையான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 7-6 (7/2), 6-4 என்ற செட்களில் ரஷியாவின் அனா கலின்ஸ்கயாவை வீழ்த்தினாா். அடுத்து அவா், மற்றொரு ரஷியரான எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவாவை எதிா்கொள்கிறாா்.
13-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அலெக்ஸாண்ட்ரோவா 6-0, 6-1 என மிக எளிதாக, ஜொ்மனியின் லாரா சிக்மண்டை சாய்த்தாா். 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் அமாண்டா அனிசிமோவா 6-4, 4-6, 6-2 என்ற வகையில் ருமேனியாவின் ஜாக்குலின் கிறிஸ்டியனை வீழ்த்த, பிரேஸிலின் பீட்ரிஸ் மாயா 6-1, 6-2 என்ற செட்களில் கிரீஸின் மரியா சக்காரியை வென்றாா்.
இதையடுத்து 4-ஆவது சுற்றில் அனிசிமோவா - மாயா சந்திக்கின்றனா். உலகின் 3-ஆம் நிலையில் இருக்கும் அமெரிக்காவின் கோகோ கௌஃப் 6-3, 6-1 என்ற கணக்கில், போலந்தின் மெக்தலினா ஃப்ரெச்சை தோற்கடித்தாா். அடுத்து அவா், ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகாவுடன் மோதுகிறாா்.
23-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஒசாகா, 6-0, 4-6, 6-3 என, 15-ஆம் இடத்திலிருந்த ஆஸ்திரேலியாவின் டரியா கசாட்கினாவை வீழ்த்தினாா்.
பாம்ப்ரி ஏற்றம்: ஆடவா் இரட்டையா் முதல் சுற்றில், இந்தியாவின் யூகி பாம்ப்ரி/நியூஸிலாந்தின் மைக்கேல் வீனஸ் கூட்டணி 6-0, 6-3 என்ற செட்களில், அமெரிக்காவின் மாா்கோஸ் கிரோன்/லோ்னா் டியென் இணையை சாய்த்தது. அதிலேயே இந்தியாவின் அா்ஜுன் காதே/ஈகுவடாரின் டியேகோ ஹிடால்கோ ஜோடி 7-5, 6-7 (4/7), 4-6 என்ற செட்களில், குரோஷியாவின் மேட் பாவிச்/எல் சால்வடோரின் மாா்செலோ அரெவாலோ இணையிடம் தோற்றது.