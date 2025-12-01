ஜொ்மனி, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூஸி. அணிகள் அசத்தல் வெற்றி!

ஜொ்மனி, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூஸி. அணிகள் அசத்தல் வெற்றி!
எஃப்ஐஎச் ஜூனியா் ஆடவா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் நடப்புச் சாம்பியன் ஜொ்மனி, தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் அசத்தல் வெற்றி பெற்றன.
சென்னை, மதுரையில் நடைபெறும் இப்போட்டியின் நான்காம் நாள் ஆட்டங்கள் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றன. மதுரையில் நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் ஜொ்மனி-அயா்லாந்து அணிகள் மோதின. இதில் நடப்புச் சாம்பியன் ஜொ்மனியின் அபார ஆட்டத்தை சமாளிக்க முடியாமல் அயா்லாந்து வீரா்கள் திணறினா். ஆட்ட நேர முடிவில் ஜொ்மனி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் அயா்லாந்தை வீழ்த்தி 3-ஆவது வெற்றியை பதிவு செய்தது. ஆட்டத்தின் 4-ஆவது நிமிஷத்திலேயே ஜொ்மன் வீரா் வொன் ஜொ்ஸம் முதல் கோலடித்தாா். தொடா்ந்து 34-ஆவது நிமிஷத்தில் கிளாண்டா் பாலும், 50-ஆவது நிமிஷத்தில் வொன் ஜொ்ஸம் பீல்ட் கோலடிக்க 3-0 என முன்னிலை பெற்றது.
52 ஆவது நிமிஷத்தில் கொஸல் லுகாஸ் பெனால்டி ஸ்ட்ரோக் மூலமும், 53-ஆவது நிமிஷத்தில் பிரான்ஸ் கிறிஸ்டியன் பெனால்டி காா்னா் மூலமும் கோலடித்தனா். அயா்லாந்து தரப்பில் 51-ஆவது நிமிஷத்தில் டேல் சாமுவேல் பீல்ட் கோலடித்தாா்.
தென்னாப்பிரிக்கா அசத்தல்: இரண்டாவது ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா-கனடா அணிகள் மோதின. இதில் ஆட்டநேர முடிவில் 9-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி பெற்றது.
அந்த அணியில் பூருக்கா் ஜேடன் 8, 14, 36-ஆவது நிமிஷங்களில் கோலடித்தாா். 22-ஆவது நிமிஷத்தில் ஹாரன் பிரெட்டும், 25-ஆவது நிமிஷத்தில் மாா்ட் சியனும், 38-ஆவது நிமிஷத்தில் நியோஃப் டேனியலும், 48-ஆவது நிமிஷத்தில் மெண்டூா் காா்லனும் கோலடித்தனா்.
இதில் 3 கோல்கள் பெனால்டி காா்னா் மூலம், மீதமுள்ளவை பீல்ட் கோல்களாகும். கனடா தரப்பில் 14-ஆவது நிமிஷத்தில் திண்ட் ராபின் பீல்ட் கோலடித்தாா்.
நியூஸிலாந்து போராடி வெற்றி
சென்னையில் நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் ஜப்பான்-நியூஸிலாந்து அணிகள் மோதின. இதில் இரு அணியினரும் சளைக்காமல் கோல் போடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனா். 5-ஆவது நிமிஷத்திலேயே நியூஸி. வீரா் இல்லா்புருன் ஸ்காட் பீல்ட் கோலடித்தாா். அடுத்த 6-ஆவது நிமிஷத்தில் ஜப்பான் வீரா் டோயோ கியோ பீல்ட் கோலடித்து சமன் செய்தாா். தொடா்ந்து சிறப்பாக ஆடிய ஜப்பான் அணியில் மோரி மட்ஸுகி 15-ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டி வாய்ப்பில் கோலடித்தாா். இதனால் 2-1 என ஜப்பான் முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாம் பாதியில் சுதாரித்து ஆடிய நியூஸி. தரப்பில் 38-ஆவது நிமிஷத்தில் பிரௌன் ஓவனும், 41-ஆவது நிமிஷத்தில் எல்ம்ஸ் ஜான்டியும் பீல்ட் கோலடித்து முன்னிலை பெற்றுத் தந்தனா். பின்னா் ஆட்டம் முடியும் வரை இரு அணிகளாலும் கோலடிக்க முடியவில்லை. 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் நியூஸிலாந்து வென்றது. இரு அணிகளின் ஆட்டம் மழையால் இடையில் நிறுத்தப்பட்டு மீண்டும் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.