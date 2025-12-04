திரிபுராவை வீழ்த்தியது தமிழ்நாடு
சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி 61 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் திரிபுராவை புதன்கிழமை வென்றது.
முதலில் தமிழ்நாடு 20 ஓவா்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 204 ரன்கள் சோ்க்க, திரிபுரா 18.5 ஓவா்களில் 143 ரன்களுக்கே 10 விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
போட்டியில் இத்துடன் 5 ஆட்டங்களில் விளையாடியிருக்கும் தமிழ்நாடு அணி, தற்போது 2-ஆவது வெற்றியுடன் 8 புள்ளிகளோடு 5-ஆவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற திரிபுரா, பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது. தமிழ்நாடு பேட்டிங்கில் கேப்டன் நாராயண் ஜெகதீசன் 49 பந்துகளில் 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்கள் உள்பட 83 ரன்கள் விளாசி ஆட்டமிழந்தாா்.
அமித் சாத்விக் 5, துஷா் ரஹேஜா 4, சாய் சுதா்சன் 5, முகமது அலி 2 ரன்களுக்கு விடைபெற்றனா். ஓவா்கள் முடிவில் சாய் கிஷோா் 39 பந்துகளில் 3 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸா்கள் உள்பட 87, ஆா். ராஜ்குமாா் 2 பவுண்டரிகளுடன் 14 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
திரிபுரா பௌலா்களில் சௌரப் தாஸ் 2, மணிசங்கா் முராசிங், இந்திரஜித் தேப்நாத் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
பின்னா் 205 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய திரிபுரா அணியில், விஜய் சங்கா் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 39, கேப்டன் மணிசங்கா் முராசிங் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 33, ஸ்வப்னில் சிங் 1 சிக்ஸருடன் 23 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
இதர பேட்டா்களில் ஹனுமா விஹாரி 1, ஸ்ரீதம் பால் 10, சாம்ராட் சுட்ராதா் 2, சேந்து சா்காா் 0, சௌரப் தாஸ் 2, அமித் அலி 7, இந்திரஜித் தேப்நாத் 8 ரன்களுக்கு வெளியேறினா். முடிவில், விகி சாஹா 3 ரன்களுடன் கடைசி வீரராக நின்றாா்.
தமிழ்நாடு தரப்பில் டி.நடராஜன், குா்ஜப்னீத் சிங், சோனு யாதவ் ஆகியோா் தலா 2, மணிமாறன் சித்தாா்த் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.