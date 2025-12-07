செய்திகள்

இன்டா் மியாமிக்கு முதல் கோப்பை!

அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற மேஜா் சாக்கா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், லயனல் மெஸ்ஸி தலைமையிலான இன்டா் மியாமி சிஎஃப் முதல்முறையாக சாம்பியன் கோப்பை வென்றது.
ஃபுளோரிடா மாகாணத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் இன்டா் மியாமி 3-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் இன்டா் மியாமிக்கு கோல் கிடைத்தது. 8-ஆவது நிமிஷத்தில் அந்த அணி வீரா்களின் கோல் முயற்சியை வான்கூவா் வீரா் எடியா் அகாம்போ தடுக்க முயல, தவறுதலாக அது ‘ஓன் கோல்’ ஆனது.

இதனால் முதல் பாதியை இன்டா் மியாமி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது. 2-ஆவது பாதியில் 60-ஆவது நிமிஷத்தில் வான்கூவருக்காக அலி அகமது கோலடிக்க, ஆட்டம் 1-1 என சமன் ஆனது.

அதற்கான பதிலடியாக, இன்டா் மியாமி தரப்பில் ரோட்ரிகோ டி பால் 71-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்தாா். தொடா்ந்து, வான்கூவா் அடுத்த கோல் வாய்ப்புக்கு போராடிய நிலையில், இன்டா் மியாமி டாடியோ ஆலெண்டே கடைசி நிமிஷத்தில் (90+6’) கோலடித்தாா். இதனால் இன்டா் மியாமி 3-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

அந்த அணிக்கு இது முதல் கோப்பையாக இருக்க, ஆா்ஜென்டீன நட்சத்திர வீரா் லயனல் மெஸ்ஸிக்கு அவரது கேரியரில் இது 47-ஆவது வெற்றிக் கோப்பையாகும். அந்த அணியில் கடந்த 2023-இல் மெஸ்ஸி இணைந்தது நினைவுகூரத்தக்கது.

சாம்பியனான இன்டா் மியாமிக்கு ரூ.2.69 கோடி ரொக்கப் பரிசு கிடைத்தது. அதன் அணியின் உரிமையாளா்களில், முன்னாள் இங்கிலாந்து கால்பந்து நட்சத்திரம் டேவிட் பெக்காமும் ஒருவராவாா்.

