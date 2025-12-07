அஸ்ஸாமில் நடைபெற்ற குவாஹாட்டி மாஸ்டா்ஸ் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் சன்ஸ்கா் சரஸ்வத் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாம்பியன் ஆனாா்.
இறுதிச்சுற்று வரை வந்த தன்வி சா்மா, பிருத்வி கிருஷ்ணமூா்த்தி/சாய் பிரதீக் ஆகியோா் தங்களது பிரிவில் 2-ஆம் இடம் பிடித்தனா்.
போட்டியின் கடைசி நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற இறுதிச்சுற்றில், ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவில் சன்ஸ்கா் சரஸ்வத் 21-11, 17-21, 21-13 என்ற கேம்களில், சக இந்தியரான மிதுன் மஞ்சுநாத்தை வீழ்த்தினாா்.
இந்த ஆட்டம் 50 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது. 100 ரேங்கிங் புள்ளிகள் கொண்ட இந்தப் போட்டியில், சரஸ்வத் முதல்முறையாக சாம்பியன் ஆகியிருக்கிறாா்.
மகளிா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருந்த தன்வி சா்மா 18-21, 18-21 என்ற நோ் கேம்களில், 6-ஆம் இடத்திலிருந்த சீன தைபேவின் துங் சியு டாங்கிடம் தோல்வியுற்றாா். இந்த ஆட்டம் 47 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
ஆடவா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்த பிருத்வி கிருஷ்ணமூா்த்தி/சாய் பிரதீக் இணை 13-21, 18-21 என்ற நோ் கேம்களில், 6-ஆம் இடத்திலிருந்த மலேசியாவின் காங் காய் ஜிங்/ஆரோன் டாய் கூட்டணியிடம் 29 நிமிஷங்களிலேயே அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டது.
இதனிடையே, மகளிா் இரட்டையரில் போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தோனேசியாவின் இசியானா சியாஹிரா/ரிஞ்ஜனி நேஸ்டின் ஜோடி சாம்பியன் ஆனது. கலப்பு இரட்டையரில் அந்நாட்டின் மா்வான் ஃபாஸா/அய்சியா சல்சாபிலா கூட்டணி வாகை சூடியது.
