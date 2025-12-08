சாய் சுதர்ஷன் சதம்: தமிழ்நாடு வெற்றி!

சையது முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழ்நாடு அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சௌராஷ்டிர அணியை திங்கள்கிழமை வென்றது.
முதலில் சௌராஷ்டிரம் 20 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 183 ரன்கள் சோ்க்க, தமிழ்நாடு 18.4 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழந்து 185 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. கடந்த சில ஆட்டங்களில் சோபிக்காத தமிழ்நாடு வீரா் சாய் சுதா்சன், இந்த ஆட்டத்தில் சதம் விளாசி அசத்தினாா்.
முன்னதாக டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த சௌராஷ்டிர அணியில், விஷ்வராஜ் ஜடேஜா 6 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்களுடன் 70, சமா் கஜ்ஜா் 5 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்கள் உள்பட 66 ரன்கள் அடித்து ஆட்டமிழந்தனா்.
ஹா்விக் தேசாய் 7, பிரேரக் மன்கட் 4, சித்தாந்த் ராணா 1, ஜெய் கோஹில் 2, ருசித் அஹிா் 14 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா். ஓவா்கள் முடிவில், சேத்தன் சகாரியா 6, பாா்த் புத் 7 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
தமிழ்நாடு பௌலா்களில் ஆா்.சிலம்பரசன் 3, ஏ.இசக்கிமுத்து 2, சன்னி சந்து, ஆா்.ராஜ்குமாா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
பின்னா் 184 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய தமிழ்நாடு அணியில், தொடக்க வீரா் சாய் சுதா்சன் அபாரமாக விளையாடி, சதம் கடந்தாா். மறுபுறம், ரித்திக் ஈஸ்வரன் 29, சன்னி சந்து 30 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தனா்.
துஷா் ரஹேஜா 1, ஷிவம் சிங் 2, கேப்டன் நாராயண் ஜெகதீசன் 5, சாய் கிஷோா் 1, ராஜ்குமாா் 10 ரன்களுக்கு வெளியேறினா். முடிவில், சாய் சுதா்சன் 55 பந்துகளில் 10 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்கள் உள்பட 101, எம்.சித்தாா்த் 2 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
சௌராஷ்டிர தரப்பில் ஜெயதேவ் உனத்கட் 3, அங்குா் பன்வா் 2, சேத்தன் சக்காரியா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
இத்துடன் தமிழ்நாடு அணி, குரூப் ‘டி’-யில் 7 ஆட்டங்களில் 3 வெற்றிகள் பெற்று 12 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் இடமே பிடித்தது. முதல் இரு இடங்களைப் பிடித்த ஜாா்க்கண்ட் (28), ராஜஸ்தான் (24) அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறின.
