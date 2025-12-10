விளையாட்டுச் செய்திகள் சில வரிகளில்...

இந்தியாவில் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 9 முதல் 14-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள அறிமுக காமன்வெல்த் கோகோ சாம்பியன்ஷிப்பில், 24-க்கும் அதிகமான நாடுகள் பங்கேற்கின்றன.
ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசையில், பேட்டர்கள் பிரிவில் இந்தியாவின் விராட் கோலி 2 இடங்கள் முன்னேறி 2-ஆம் இடத்தைப் பிடித்தார். ரோஹித் சர்மா முதலிடத்தில் தொடர்கிறார். பௌலர்கள் பிரிவில் குல்தீப் யாதவ், 3-ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
இந்திய அணியின் முன்னாள் பேட்டரும், தமிழக வீரருமான தினேஷ் கார்த்திக், இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் ஹண்ட்ரட் கிரிக்கெட் போட்டியின் லண்டன் ஸ்பிரிட் அணியின் ஆலோசகர் மற்றும் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக இணைந்துள்ளார்.
பாகிஸ்தான் அணியுடன் டி20 தொடரில் விளையாட, ஆஸ்திரேலியா அந்நாட்டுக்கு ஜனவரியில் செல்லும் நிலையில், அதற்கான பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளை ஆஸ்திரேலிய குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது.
சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டியில் பயர்ன் மியுனிக் - ஸ்போர்டிங்கையும் (3-1), லிவர்பூல் - இன்டர் மிலனையும் (1-0), பார்சிலோனா - எய்ன்ட்ராட் ஃப்ராங்க்ஃபர்டையும் (2-1), அட்லெடிகோ மாட்ரிட் - பிஎஸ்வியையும் (3-2), அடாலென்டா - செல்ஸியையும் (2-1) வென்றன.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.